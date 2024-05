Der The Killers-Klassiker ‚Mr Brightside‘ ist die größte britische Single aller Zeiten, die bisher die Nummer eins erreicht hat.

Die Indie-Pop-Hymne aus dem Jahr 2004 erreichte ursprünglich Platz 10 der Single-Charts, als sie in diesem Monat vor 20 Jahren veröffentlicht wurde. Mittlerweile ist sie in ganz Großbritannien aber zu einem ikonischen Klassiker geworden. Jetzt haben die offiziellen Charts bestätigt, dass der Song nun „der am längsten laufende Top-100-Hit“ in der Geschichte ist, was ihn zum größten Top-10-Hit aller Zeiten macht.

Und er besondere Sieg: Mit kombinierten Verkäufen und Streams von 5,57 Millionen in Großbritannien hat der Song sogar den Oasis-Hit ‚Wonderwall‘ überholt und den Rekord gebrochen. The Killers sagten gegenüber Official Charts: „Vielen Dank an alle unsere Fans, dass ihr ‚Mr. Brightside‘ zum drittgrößten Song aller Zeiten in Großbritannien gemacht habt, und zum größten, der jemals nicht Platz 1 erreicht hat. Zumindest noch nicht! Dieser Top 10 Award bedeutet uns sehr viel, ‚Mr. Brightside‘ wurde von der britischen Öffentlichkeit komplett angenommen und wir können es kaum erwarten, mit euch allen auf Tour zu feiern. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Bis bald!“ Der Geschäftsführer von Official Charts, Martin Talbot, beschrieb die Leistung als „einen Triumph von außergewöhnlicher Langlebigkeit“. Er fügte hinzu: „Es ist ein Lied, das so viele von uns in den letzten Jahrzehnten unseres Lebens begleitet hat – und für einige ein ganzes Leben.“

Der Track wurde geschrieben, nachdem Frontmann Brandon Flowers herausfand, dass seine Freundin ihn betrogen hatte. Der Song war schnell entstanden, wobei sich der Sänger von dem mittlerweile ikonischen Riff inspirieren ließ und die Worte schnell aufschrieb. Er erzählte dem ‚Spin‘-Magazin: „Zuerst hörte ich nur das Riff. Der Text kam später. Das war, bevor Handys kamen... Als ich diese Akkorde zum ersten Mal hörte, schrieb ich den Text auf und wir verschwendeten nicht viel Zeit. Wir haben danach ziemlich schnell Demos gemacht und es hat eine ganze Weile gedauert. Das ist auch der Grund, warum es keine zweite Strophe gibt. Die zweite ist die gleiche wie die erste. Ich hatte einfach keine anderen Zeilen und am Ende blieb es hängen.“ Während einige Künstler sich später über ihre größten Hits ärgern, liebt Brandon es immer noch, den Song zu spielen. Er fügte hinzu: „Wir haben diesen Song noch nie nicht live gespielt, weil er den Test der Zeit bestanden hat und ich stolz darauf bin. Es wird mir nie langweilig, ihn zu singen.“