Anthony Ramos war begeistert, als Steven Spielberg ihn bat, seinen echten Akzent in ‚Twisters‘ zu verwenden.

Der Schauspieler gehört zu den Darstellern, die in der Fortsetzung des Katastrophenfilms ‚Twisters‘ von 1996 besetzt sind, in dem Bill Paxton und Helen Hunt in den Hauptrollen von einem Tornado erfasst werden, der in Oklahoma verheerende Schäden anrichtet. Der Star hat nun verraten, dass er „überrascht“ war, als der ausführende Produzent Spielberg ihn bat, seine echte Stimme zu verwenden, anstatt sich an einem Südstaaten-Dialekt zu versuchen, da er noch nie jemanden mit dem gleichen Dialekt auf der Leinwand gehört habe.

Ramos sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich hörte, dass Steven sagte: ‚Nein, ich möchte, dass er es in seinem Dialekt macht.‘ Es war ein wenig überraschend für mich, aber es war wirklich cool für mich, weil ich noch nie jemanden gehört habe, der in meiner Umgangssprache spricht – vor allem in diesem New Yorker, Nordosten, Latino-Dialekt, den ich habe – in einem Film dieser Größe, an einem Ort wie Oklahoma. Es gibt mir das Gefühl, dass es für ein Kind aus der Nachbarschaft möglich ist, auf eine Schule wie die OU zu gehen, Meteorologie zu studieren, dieser brillante Meteorologe und Sturmjäger zu sein. Das ist etwas, das ein Kind wie ich tun könnte. Ich fand das wirklich cool.“

In ‚Twisters‘ spielen auch Daisy Edgar Jones, Glen Powell und Maura Tierney mit, Regie führt Lee Isaac Chung. Ramos sagte über den Regisseur: „Er ist ein Typ, der bei diesen wirklich nischigen, kleineren, schönen Filmen Regie führt. Und hier macht er diesen gewaltigen Film. Ich wusste, dass er Herz und Seele einbringen würde.“ Er fügte über den Blockbuster hinzu: „Es ist verrückt, Bruder. Die großartige Crew und diese Besetzung machten das Erlebnis so real wie möglich. Es war intensiv. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute in einem Theater sitzen und es erleben.“ ‚Twisters‘ kommt am 19. Juli in die Kinos.