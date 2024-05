Ryan Phillippe und Kate Beckinsale führen die Besetzung von ‚The Patient‘ an.

Regisseur Mukunda Michael Dewil schrieb das Drehbuch für den Thriller, in dem auch Kelly Greyson und David Cade mitspielen. Das Projekt hat still und heimlich bereits die Dreharbeiten abgeschlossen, die Anfang des Jahres in Alabama stattfanden.

In einer Logline für den Film heißt es: „Als der Patient (Phillippe) in einem Krankenhaus aufwacht, ohne sich daran zu erinnern, was mit ihm passiert ist, wird ihm von der undurchschaubaren Dr. Rose (Beckinsale) ein Leben geschenkt, an das er sich nicht erinnern kann. Aber bald kommt er zu dem Verdacht, dass er manipuliert wird, um einen mächtigen Politiker zu schützen, der in einen Mord verwickelt ist.“ Der Film startet auf dem Cannes-Markt mit International Film Trust, wobei Sales President Christian de Gallegos vor Ort ist, um eine Promo zu zeigen. Produzent Robert Ogden Barnum von The Barnum Picture Company sagte in einer Erklärung: „The Patient ist das dritte Mal, dass ich mit Ryan und Mukunda zusammenarbeite, und genau wie bei unseren beiden vorherigen Filmen war es eine fantastische Erfahrung. Mukundas hervorragendes Drehbuch spricht für sich selbst und Kate in den Mix aufzunehmen, ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.“ Michael Benaroya, CEO und IFT-Gründer von Benaroya Pictures, fügte hinzu: „Mit seinem verdrehten Thriller und der hervorragenden Besetzung ist ‚The Patient‘ genau die Art von Projekt, nach der wir immer Ausschau halten. Ryan und Kate sind großartige Schauspieler, die bei Filmfirmen weltweit Anklang finden.“

Ryan sprach kürzlich außerdem darüber, dass er sich der Religion zugewandt und „Frieden gefunden“ habe. Über seinen Film ‚Prey‘ sagte er gegenüber ‚Fox News Digital‘: „Es ist interessant, weil ich mich an einem dunkleren Ort befand, als wir das drehten, und es war direkt nach den Dreharbeiten, dass ich auf diese spirituelle Reise ging, auf der ich anfing, wirklich tief in mich einzudringen. Ich fing wieder an, die Bibel und verschiedene andere religiöse Wälzer zu lesen, aber ich fühlte mich zu diesem Begriff der Spiritualität hingezogen. Du kommst an einen Punkt im Leben, ein bestimmtes Alter, und die Dinge, von denen du dachtest, dass sie dir Freude bereiten oder dich zufrieden machen würden – das wäre Erfolg oder Geld – tun das nicht. Das tut es nicht. Und so sucht man nach mehr. Und ich bin so dankbar für das, was mir gegeben wurde, und für die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und für meine Kinder und alles andere. Aber ich wollte eine Beziehung und Verständnis mit Gott haben, und ich sehnte mich danach.“