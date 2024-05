Chris Pratt hat angedeutet, dass ein „Nintendo Cinematic Universe“ in der Pipeline sein könnte.

Der 44-jährige Schauspieler wird in der kürzlich angekündigten Fortsetzung von ‚The Super Mario Bros. Movie‘ erneut die Rolle des Mario spielen. Er ist der Meinung, dass es in Bezug auf die von der japanischen Videospielfirma geschaffenen Geschichten „so viel zu entdecken“ gibt.

Im Gespräch mit ‚Screen Rant‘ sagte Chris: „Oh Mann! Es gibt so viel zu entdecken. Es gibt Jahrzehnte von (Spielen) zu entdecken, nicht nur mit Mario und Peach und Donkey Kong und Luigi und Bowser und Yoshi. Das wurde am Ende angeteasert. Aber es macht mich einfach so aufgeregt. Ich war so ein Nintendo-Fan, als ich jünger war, also dachte ich nur darüber nach, wie alles von ‚Legend of Zelda‘ bis hin zum gesamten Nintendo-Filmuniversum entstehen könnte und wie das für all diese Charaktere aussehen könnte, die ich liebe. Ich meine, es gibt wirklich keine Grenzen. Wir könnten stundenlang darüber reden.“

Der zweite ‚Super Mario Bros.‘-Film wurde im März von Nintendo bestätigt und soll im April 2026 in die Kinos kommen. Der Game Director der Firma, Shigeru Miyamoto, postete auf der Social-Media-Plattform X: „Das ist Miyamoto. Wir erstellen jetzt einen neuen Animationsfilm, der auf der Welt von Super Mario Bros. basiert. Dieser Film soll am 3. April 2026 in den USA und vielen anderen Märkten sowie im Laufe des Monats April in anderen Gebieten in die Kinos kommen. Wir werden Sie über die Details informieren, sobald wir bereit sind, mehr zu teilen. Auch dieses Mal arbeiten die Mitarbeiter von Illumination und Nintendo zusammen. Wir denken darüber nach, Marios Welt weiter zu erweitern. Es wird eine helle und lustige Geschichte geben. Wir hoffen, ihr freut euch darauf!“