Meryl Streep wurde unter Tränen dafür gefeiert, dass sie die Art und Weise verändert hat, wie die Welt Frauen sieht.

Die 74-jährige Hollywood-Veteranin und dreimalige Oscar-Preisträgerin erhielt am Dienstag (14. Mai) die höchste Auszeichnung der Filmfestspiele von Cannes von ihrer Schauspielkollegin Juliette Binoche (60), die weinte, als sie Meryl die Trophäe überreichte, und erzählte, wie sie die Wahrnehmung von Frauen auf der Leinwand verändert habe.

Juliette sagte bei der Eröffnungszeremonie in Cannes: „Du hast dir einen unauslöschlichen Platz in der Geschichte des Kinos geschaffen. Du bist ein internationaler Schatz. Was ich beim Anschauen deiner Filme spüren konnte, war, dass du deine Träume erfüllen musst, unsere Träume und darüber hinaus. Du veränderst die Art und Weise, wie wir Frauen betrachten. Du hast die Art und Weise verändert, wie wir Frauen in der Kinowelt betrachten, und uns auch geholfen, uns selbst anders zu betrachten.“

Meryl gab ihr Cannes-Debüt vor 35 Jahren mit ‚Evil Angels‘ (1988), für den sie den Preis als beste Schauspielerin des Festivals gewann – bevor sie 1979 in ‚Kramer vs Kramer‘ und ‚Sophie‘s Choice‘ klassische Rollen spielte. Die Schauspielerin sagte in ihrer Dankesrede in Cannes am Dienstag, sie habe Juliettes Film ‚The Taste of Things‘ aus dem Jahr 2023 gesehen und scherzte: „Ich musste ins Bett, ich habe so sehr geweint.“ Meryl brach dann in Tränen aus, witzelte, dass Amerikaner Cannes oft falsch aussprechen, und dankte ihrem langjährigen Agenten Kevin Huvane und ihrem Haar- und Make-up-Stylisten Roy Helen – der ihrer Meinung nach „für fast jeden einzelnen der Charaktere verantwortlich war, die ich im letzten halben Jahrhundert gespielt habe“.

Meryl Streep fügte hinzu, dass das Anschauen von Clips ihrer Filme „wie der Blick aus dem Fenster eines Hochgeschwindigkeitszuges“ sei, aus dem sie sich selbst von ihrer Jugend bis heute beobachten könne. Meryl gab auch zu, dass sie skeptisch war, was die Zukunft ihrer Karriere anging, als sie 1988 zum ersten Mal nach Cannes kam, und fügte hinzu: „Vor fünfunddreißig Jahren, als ich zum ersten Mal hier war, war ich bereits Mutter von drei Kindern. Ich war kurz davor, 40 zu werden, und dachte, dass meine Karriere vorbei sei. Und das war damals keine unrealistische Erwartung an Schauspielerinnen. Aber meine Mutter, die normalerweise mit allem recht hatte, sagte zu mir: ‚Meryl, Liebling, du wirst sehen, dass alles so schnell geht. So schnell.‘ Und das tut es. Bis auf meine Rede, die zu lang ist.“