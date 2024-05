Tom Brady bereut, den Netflix-Witzen zugestimmt zu haben, da seine Kinder von den Gags „betroffen“ waren.

Der pensionierte NFL-Spieler (46) wurde während des Live-Specials am 5. Mai im Kia Forum in Kalifornien mit einer Reihe von Witzen über seine Scheidung vom brasilianischen Supermodel Gisele Bündchen (43) „attackiert“, mit der er die Kinder Benjamin (14) und die 11-jährige Vivian hat.

Tom, der am 28. Oktober 2022 seine Trennung von Gisele vollzogen hatte, bevor sie mit ihrem Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente (34) zusammenkam, sagte nun dem Podcast ‚The Pivot‘: „Ich liebte es, dass die Witze auf meine Kosten gingen. Ich fand sie so lustig. Aber ich mochte die Art und Weise, wie sich das auf meine Kinder auswirkte, nicht.“ Der siebenmalige Super-Bowl-Champion, der auch Sohn Jack (16) mit der 53-jährigen Schauspielerin Bridget Moynahan hat, fügte hinzu, dass er seine Entscheidung, Teil von ‚The Roast of Tom Brady‘ zu sein, nicht richtig durchdacht habe. Er sagte: „Das ist das Schwierigste daran, der bittersüße Aspekt, wenn man etwas tut, von dem man denkt, dass es keine große Sache ist, und dann plötzlich merkt man: ‚Ich würde das nicht noch einmal tun.‘ Weil es die Menschen auf der Welt betrifft, die mir am meisten am Herzen liegen. Es macht dich in gewisser Weise zu einem besseren Elternteil, weil du manchmal naiv bist, es nicht besser weißt, oder du denkst ein bisschen: ‚Oh Sch***!‘“

Tom sagte auch, dass er aufgrund der Witze, die über seine Familie gemacht wurden, eine „gute Lektion“ gelernt habe. Er fügte hinzu: „Man sieht nicht immer das ganze Bild. Es ist eine gute Lektion für mich als Elternteil. Ich werde dadurch ein besserer Vater sein, wenn ich weitermache. Gleichzeitig freue ich mich, dass alle, die dabei waren, viel Spaß hatten.“ ‚Page Six‘ berichtete zuvor, dass Gisele „zutiefst enttäuscht“ von den Gags über sie und ihre gescheiterte Ehe war. Ein Insider sagte dem Sender kurz nach der Ausstrahlung der Veranstaltung: „Wie immer ist es Giseles Priorität, ihre Kinder zu unterstützen, die von den unverantwortlichen Inhalten betroffen waren, die ausgestrahlt wurden. In der vergangenen Woche hat sich Gisele unermüdlich dafür eingesetzt, den Bedürftigen in ihrem Heimatstaat Rio Grande do Sul in Brasilien zu helfen, der mit den schlimmsten Überschwemmungen seiner Geschichte zu kämpfen hat. Sie machte sich Sorgen um ihre Familie, die von den verheerenden Überschwemmungen betroffen war. Daher war es sehr enttäuschend zu hören, dass über ihr Leben Witze gemacht wurden.“