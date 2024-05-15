【17日の献血】熊本市メルパルク熊本など

Published
2024/05/16 05:00 (JST)

　◇熊本市メルパルク熊本・一般社団法人熊本県損害保険代理業協会（午前10時～午後1時・午後2時15分～同4時）

　◇同JA熊本会館・経済連・碩台校区（午前9時半～同11時15分・午後0時半～同4時）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「心配です」

　O型「困っています」

　B型「安心です」

　AB型「安心です」

　＝5月9日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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