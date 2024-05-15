◇熊本市メルパルク熊本・一般社団法人熊本県損害保険代理業協会（午前10時～午後1時・午後2時15分～同4時）

◇同JA熊本会館・経済連・碩台校区（午前9時半～同11時15分・午後0時半～同4時）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「心配です」

O型「困っています」

B型「安心です」

AB型「安心です」

＝5月9日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ