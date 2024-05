Jodie Comer wurde für die Rolle in ‘The Last Disturbance of Madeline Hynde’ verpflichtet.

Die 31-Jährige wird laut 'Deadline' die Hauptrolle in Sir Kenneth Branaghs neuester Regie-Arbeit spielen, die als moderner Psychothriller beschrieben wird. Details zum Plot wurden noch nicht bekannt gegeben, aber der Film - der auch aus der Feder des 'Oppenheimer'-Darstellers stammt - soll im August in Großbritannien in Produktion gehen. Als vor kurzem bekannt wurde, dass Branaghs neuester Film nach dem Erfolg seines Coming-of-Age-Films 'Belfast' aus dem Jahr 2021 - der den Oscar für das beste Originaldrehbuch erhielt - startklar ist, herrschte große Aufregung, und die Besetzung von Comer wird die Vorfreude auf den Film nur noch steigern.

Anfang des Monats wurde bekannt, dass Jodie an der Seite von Hugh Jackman in ‘The Death Of Robin Hood’ zu sehen sein wird. Der Film wird unter der Regie von Michael Sarnoski gedreht und soll eine düstere Version der klassischen Geschichte von Robin Hood sein, in der die titelgebende Figur nach einem Leben voller Verbrechen und Mord mit seiner Vergangenheit kämpft. Die Produktion soll im Februar 2025 beginnen.