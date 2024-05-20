（長崎）長崎市昭和２丁目で下半身露出　５月１７日夕方

Published
2024/05/20 15:44 (JST)

長崎県警によると、１７日午後４時５０分ごろ、長崎市昭和２丁目の路上で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：３０〜５０歳、長髪おかっぱ、まばらな口ひげ、肥満、白色ローマ字入り紺色Ｔシャツ）

■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのが目撃された。

■現場付近の施設
・西浦上小学校、長崎大学教育学部附属小学校、西浦上中学校、長崎大学教育学部附属中学校、長崎大学文教キャンパスなど

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