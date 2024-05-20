長崎県警によると、１７日午後４時５０分ごろ、長崎市昭和２丁目の路上で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：３０〜５０歳、長髪おかっぱ、まばらな口ひげ、肥満、白色ローマ字入り紺色Ｔシャツ）
■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのが目撃された。
■現場付近の施設
・西浦上小学校、長崎大学教育学部附属小学校、西浦上中学校、長崎大学教育学部附属中学校、長崎大学文教キャンパスなど
長崎県警によると、１７日午後４時５０分ごろ、長崎市昭和２丁目の路上で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：３０〜５０歳、長髪おかっぱ、まばらな口ひげ、肥満、白色ローマ字入り紺色Ｔシャツ）
■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのが目撃された。
■現場付近の施設
・西浦上小学校、長崎大学教育学部附属小学校、西浦上中学校、長崎大学教育学部附属中学校、長崎大学文教キャンパスなど
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