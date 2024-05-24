【26日の献血】荒尾市ゆめタウンシティモールなど

Published
2024/05/25 05:00 (JST)

　◇荒尾市ゆめタウンシティモール・ライオンズクラブ国際協会337-E地区3Z（午前10時～正午・午後1時15分～同4時）

　◇熊本市えがお健康スタジアム（午前10時～午後2時・午後3時～同4時半）

　◇下通献血ルームCOCOSA・熊本キャッスルライオンズクラブ（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「困っています」

　O型「困っています」

　B型「安心です」

　AB型「心配です」

　＝5月16日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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