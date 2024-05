Nicki Minaj verbrachte zwischen fünf und sechs Stunden in einer Gefängniszelle, nachdem sie in den Niederlanden verhaftet worden war.

Die 41-jährige Rapperin musste am Samstag (25. Mai) einen Auftritt in der Co-op Live-Arena in Manchester absagen, nachdem sie am Amsterdamer Flughafen Schiphol wegen des Verdachts des Besitzes weicher Drogen festgehalten worden war. Nicki nutzte daraufhin die sozialen Medien, um ihrer Wut über den Vorfall Ausdruck zu verleihen.

Die preisgekrönte Musikerin schrieb auf X: „Danke an alle, die heute für mich gebetet haben. Möge Gott euch und alles, was mit euch verbunden ist, beschützen. Möget ihr über eure Vorstellungskraft hinaus gesegnet sein. Barbz, ich bin im Stock Exchange Hotel in Manchester vor etwas mehr als einer Stunde angekommen. Nachdem ich 5-6 Stunden in einer Gefängniszelle gesessen hatte, hob mein Flugzeug nach dem Einsteigen immer noch 20 Minuten lang nicht ab. Der Flug dauerte 50 Minuten. 50 Minuten. Deshalb mussten sie diese ganze Show veranstalten, weil sie wussten, dass ich immer noch einen Weg finden würde, aufzutreten, selbst wenn es auf meine letzten 90 Minuten im Gebäude hinauslief, was bis 22.30 Uhr gewesen wären. Die Location war bereit, bis nach 23 Uhr zu warten. Dafür bin ich ihnen so dankbar. Sie haben also ihren Plan umgesetzt, mich heute Abend nicht auf die Bühne zu lassen. Es ist mir aber gelungen, alles aufzuzeichnen und in Echtzeit zu posten. Ich habe so viele Videobeweise. Ihr würdet es nicht glauben, wenn ich es euch erzählen würde. Aber ich werde die Anwälte und GOTT von hier aus übernehmen lassen.“

Nicki, die einen Teil des Vorfalls auf Video festgehalten hat, entschuldigte sich bei ihren Fans. Der Rap-Star deutete auch an, absichtlich von der Polizei ins Visier genommen worden zu sein. Sie sagte: „Bitte, bitte, bitte nehmt meine tiefste und aufrichtigste Entschuldigung an. Sie wussten sicher genau, wie sie mich heute verletzen konnten, aber auch das wird vorübergehen. Sie haben das immer und immer und immer wieder getan und ich habe mich so sehr bemüht, nicht darüber zu diskutieren, weil ihr es verdient habt, nur die guten Sachen zu bekommen. Ich hasse es, euch in etwas zu verwickeln, das nicht nur zu Unterhaltungszwecken dient.“