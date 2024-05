Jesse Eisenberg hat die polnische Staatsbürgerschaft beantragt.

Die Familie des 40-jährigen Schauspielers hat Wurzeln in Polen und verspürt noch immer eine tiefe Verbindung zu dem europäischen Land. Deshalb will Eisenberg unbedingt einen polnischen Pass besitzen, wie er jetzt in einem neuen Interview mit ‚Glos Wielkopolski’ verriet. „Meine Familie stammt aus dem Südosten, aus Krasnystaw. Die Familie meiner Frau [Anna Strout] ist aus Lodz. Wir wollten eine stärkere Verbindung zu Polen. Ich würde hier gerne mehr arbeiten. Als Kind habe ich Geschichten über die Beziehung meiner jüdischen Familie zu Polen gehört und all diese Geschichten waren großartig. Wir waren gut mit den Polen befreundet. Meine Familie lebte bis zum Krieg in Krasnystaw, eine Person überlebte den Krieg und zog nach Stettin. Leider starb sie an Covid, das ist also nicht lange her“, berichtet Eisenberg.

Sein Film ‚A Real Pain‘, den der Hollywoodstar mit Schauspieler Kieran Culkin in Polen drehte, soll die komplizierte Geschichte der polnischen Jüdinnen und Juden beleuchten. Über das Projekt erzählt Eisenberg: „Als ich hier arbeitete lernte ich einige Menschen kennen, die Positionen in der Regierung innehaben. Ich sagte ihnen, dass ich liebend gerne die Beziehung zwischen Juden und Polen verbessern würde. Ich finde es traurig, dass sie nicht so gut ist.“