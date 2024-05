Kylie Minogue hätte nie gedacht, dass ‚Padam Padam‘ eine so virale Sensation werden würde.

Die ‚Spinning Around‘-Legende, die am Dienstag (28. Mai) ihren 56. Geburtstag feiern wird, veröffentlichte den Dance-Pop-Track im Sommer 2023 als Lead-Single ihres Chartstürmer-Albums ‚Tension‘. Jetzt gab sie zu, dass es „so viel Spaß“ gemacht habe, zu sehen, wie der Song sich als Welthit in einen „Wahnsinn“ verwandelte.

Sie erzählte ‚Hello!‘-Magazin: „Ich hatte das Gefühl, dass der Song das Potenzial hatte, ein Hit zu werden, aber was ich mir nicht vorstellen konnte, war, dass er eine virale Sensation und so etwas wie ein Popkultur-Moment werden würde. Es hat so viel Spaß gemacht, zu sehen, wie er sich Tag für Tag entfaltet. Während ich mitten im Wahnsinn war, fühlte ich mich, als wäre ich außen vor und schaute nach innen, während der Song sich weiter in die Welt zu treiben schien.“ Die ‚I Should Be So Lucky‘-Hitmacherin, die seit 2019 nicht mehr auf Tour war, debütierte Ende letzten Jahres in Las Vegas und deutete an, dass ihr bevorstehender Headliner-Slot im Hyde Park BST eine „Überraschung“ mit sich bringen könnte. Sie sagte: „Meine Residency hat so viel Spaß gemacht. Das Publikum schien immer wilder zu werden und die Energie im Raum war unglaublich. Ich werde es vermissen, aber ich hoffe, dass ich zurückkommen kann, wenn ich kann. Ich muss in der Zwischenzeit an viele andere Orte kommen. Ich liebe es immer, im Hyde Park aufzutreten. Es liegt eine besondere Magie in der Luft und so viel Liebe zwischen der Bühne und dem Publikum. Ich kann es kaum erwarten, den Moment mit allen zu teilen, und vielleicht habe ich eine Überraschung in petto!“

Die letzten zwölf Monate seien ein wilder Ritt gewesen, die sich aber gelohnt haben sollen. Kylie fügte hinzu: „Ich liebe es, diese neue Ära mit langjährigen Fans zu teilen, und es war großartig, einer neuen Generation von Fans vorgestellt worden zu sein, ich meine, wow.“