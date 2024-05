Jimmy Kimmels siebenjähriger Sohn brauchte eine weitere Herz-Operation.

Der 56-jährige TV-Star hat in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass Billy sich am Wochenende seiner dritten Operation am offenen Herzen unterzogen hat.

Jimmy, dessen Sohn 2017 mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt kam, schrieb auf Instagram: „Dieses Wochenende hatte unser Junge Billy seine dritte (von dreien, hoffen wir) Operationen am offenen Herzen. Wir gingen mit viel Optimismus und fast genauso viel Angst in diese Erfahrung und kamen mit einer neuen Herzklappe in einem glücklichen, gesunden Kind heraus.“ Der Komiker dankte auch dem „hart arbeitenden“ Personal des Children‘s Hospital Los Angeles (CHLA). Er sagte: „In diesem Krankenhaus herumzulaufen, Eltern in ihren verletzlichsten Momenten, Kinder in Schmerzen und die Wundertäter zu treffen, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um sie zu retten, ist eine demütigende Erfahrung. Wir hoffen, dass Sie CHLA nie brauchen, aber wenn doch, wissen Sie, dass sie Familien unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit helfen, vor allem dank des Affordable Care Act (ein weiterer Gruß an den verstorbenen Senator John McCain), großzügiger Spenden von Unternehmen wie Disney, auf die ich stolz bin, und vor allem von großzügigen Menschen wie Ihnen.“

Jimmy lobte auch das Durchhaltevermögen seines Sohnes. Der TV-Star, der seit 2013 mit Molly McNearney verheiratet ist, fuhr fort: „Danke, Dr. Paul Viviano – meine Familie und ich sind so dankbar, dich in unserer Stadt und in unserem Leben zu haben. Danke an die liebevollen Fremden, die sich die Zeit genommen haben, für unser Baby zu beten und positive Energie zu senden. Danke an unsere Familie und Freunde, die sich in einem fast lächerlichen Ausmaß um uns geschart haben. Danke an meine Frau Molly, dass sie stärker ist, als es für eine Mutter vernünftig ist, und Billy, du bist der härteste (und lustigste) 7-Jährige, den wir kennen.“