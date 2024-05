Jeremy Renner schließt eine Rückkehr zu ‚Mission: Impossible‘ nicht aus.

Der 53-jährige Schauspieler hat in den letzten beiden Filmen des adrenalingeladenen Blockbuster-Franchise nicht mitgewirkt und war zuletzt 2015 in ‚Rogue Nation‘ in seiner Rolle als William Brandt zu sehen. Jetzt verriet er aber, dass er bereit wäre, die Rolle in Zukunft wieder zu übernehmen.

Er sagte gegenüber ‚Collider‘: „Vielleicht ist es jetzt, wo meine Tochter älter ist, wieder eine Möglichkeit. Ich würde jederzeit in einen ‚Mission: Impossible‘-Film springen und wieder in Brandt einsteigen. Es ist großartig.“ Renner liebte es, an den Filmen zu arbeiten, aber er entschied sich vor neun Jahren, das Film-Franchise zu verlassen, um sicherzustellen, dass er genug Zeit für seine Tochter habe, die er mit seiner Ex-Frau Sonni Pacheco hat. Er erklärte: „Ich musste aussteigen. Ich sollte eigentlich noch mehr Filme mit ihnen machen. Ich liebe diese Jungs. Ich liebe Tom Cruise so sehr. Wir hatten so viel Spaß und ich liebe diese Figur sehr.“ Aber: „Es erfordert viel Zeit. Es ist alles in London. Ich musste ein Vater sein. Damals hätte es einfach nicht funktioniert.“

Erst im Januar 2023 erlitt der Schauspieler schwere Verletzungen, nachdem er auf seinem Grundstück in Nevada von seinem eigenen Schneepflug überfahren worden war. Kürzlich sprach er jedoch über seine Entschlossenheit, diejenigen zu ehren, die ihn während der schrecklichen Tortur unterstützt haben. Dafür würde er auch erneut in die Rolle des Clint Barton/Hawkeye im Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückkehren. Auf die Frage nach einer Wiederaufnahme der Rolle sagte er gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich bin immer bereit. Ich werde stark genug sein, das ist sicher. Ich werde bereit sein. All diese Jungs kamen an mein Bett und sie haben mich die ganze Zeit während der Genesung begleitet, also... wenn sie mich wollen, könnten sie mich haben.“