Take That nahm die Fans am Donnerstagabend (30. Mai) in Milton Keynes mit auf eine Reise in die Vergangenheit.

Das Trio nutzte den zweiten Teil ihres ‚This Life On Tour‘-Sets im Stadium MK, um auf ihre lange Karriere zurückzublicken, mit einer 80er-Jahre-TV-Show-Umgebung. Das Set begann mit ‚A Million Love Songs‘, der sechsten Single der Gruppe, die von Gary Barlow geschrieben wurde, als er gerade einmal 15 Jahre alt war.

Danach spielten sie einen weiteren frühen Hit, ‚It Only Takes a Minute‘, gefolgt von ‚Pray‘ – komplett mit ikonischer Tanzeinlage. Die Musiker erinnerten sich auch daran, wie sie sich trennten und Solokarrieren starteten, wobei sich Howard Donald Gary ans Klavier setzte, um seine Ballade ‚Forever Love‘ zu singen, gefolgt von Mark Owens lebhafter Interpretation von ‚Clementine‘. Howard merkte an, dass er nicht die Gelegenheit hatte, seine eigene Solo-Single zu veröffentlichen, aber er verwöhnte die Fans mit dem, was er herausbringen wollte, ‚Speak Without Words‘. Das Trio inszenierte dann ein simuliertes Telefonat miteinander, um eine mögliche Wiedervereinigung zu besprechen, zehn Jahre nach ihrer Trennung, bevor sie den Comeback-Track ‚Patience‘ von 2006 herausschmetterten. Es folgte ‚The Flood‘ von ‚Progress‘, ihrem Reunion-Album mit dem ehemaligen Bandmitglied Robbie Williams, und das Segment wurde mit ‚Get Ready For It‘ abgeschlossen, das auf der Platte ‚III‘ erschienen war, dem ersten Album der Gruppe als Trio nach dem Ausstieg von Robbie und Jason Orange.

Die energiegeladene Show hatte mit dem Trio eröffnet, das ganz in Schwarz gekleidet war und die Fans mit den neuen Songs ‚Keep Your Head Up‘, ‚Windows‘ und ‚Days I Hate Myself‘ sowie den alten Favoriten ‚Giants‘, ‚Everything Changes‘ und ‚Sure‘ verwöhnte, wobei das Trio im späteren Track um die Bühne und die beiden Treppen, die das Set dominierten, auf und ab lief – obwohl Gary gegen Ende zugab, dass es ihn erschöpft hatte. In der zweiten Hälfte der Show trug die Band auffällige metallisch-silberne Outfits – komplett mit Kronen – und begrüßte die Fans, als sie auf eine kleinere zweite Bühne in der Mitte des Stadions gingen, während sie bei ‚Relight My Fire‘ inmitten von Pyrotechnik, die es so aussehen ließ, als würden die Treppen brennen, auf die Hauptbühne zurückkehrten.