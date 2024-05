Rita Oras neue Single ist ein „Moment, in dem sich der Kreis schließt“.

Die 33-jährige Sängerin hat kurz vor ihrem Auftritt beim Mighty Hoopla Festival in London ihren neuen Song ‚Ask and You Shall Receive‘ veröffentlicht, und Rita liebt es, dass die fröhliche Single von Raye mitgeschrieben wurde.

Rita, die am Sonntag (2. Juni) auf dem Festival auftreten wird, erklärte: „Der Song ist voller fröhlicher, sommerlicher Vibes und handelt davon, den Moment romantisch zu nutzen und direkt in diesen besonderen Menschen einzutauchen. Er wurde von der großartigen Raye mitgeschrieben, was sich wie ein Moment anfühlt, in dem sich der Kreis schließt, da ich so viele erstaunliche Erinnerungen an die Zeit habe, als wir zusammen für die Phoenix-Tour unterwegs waren.“

Ritas neues Musikvideo wurde in einem 24-Stunden-Waschsalon in Los Angeles gedreht und das Konzept wurde von dem kultigen Levis-Werbespot von 1985 mit Nick Kamen in der Hauptrolle inspiriert. Rita veröffentlichte ihr letztes Album ‚You and I‘ im Jahr 2023 und die Popsängerin erklärte zuvor, wie das Lied sich von ihren früheren Veröffentlichungen unterscheidet. Die ‚Don‘t Think Twice‘-Hitmacherin, die 2022 den Filmemacher Taika Waititi heiratete, sagte dem ‚GQ‘-Magazin: „Mit dem Album fange ich diesen Moment in meinem Leben ein, in dem ich mich verliebe. Es gibt Dinge, über die ich spreche, sehr persönliche Gedanken, darüber, was es für mich brauchte, um mich für diese Person zu entscheiden und mich an sie zu binden. Mit diesem Album war ich einfach sehr mutig und selbstbewusst. Ich habe viele Songs auf diesem Album geschrieben, ich war in jeder Session dabei, und wenn nicht, habe ich Songs so verändert, dass sie zu mir passen. Das habe ich noch nie zuvor mit einem Album gemacht: Ich habe wirklich die ganze Arbeit gemacht und jeden einzelnen Song geschrieben oder war Teil jedes einzelnen Songprozesses.“