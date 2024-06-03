（長野）松本市深志で声かけ　５月３０日夕方

Published
2024/06/03 15:43 (JST)

長野県警によると、５月３０日午後５時ごろ、松本市深志の飲食店で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０代、頭髪横分け、白色ワイシャツ、灰色スラックス）

■実行者の言動や状況
・女子生徒に声をかけた。
・「ちょっとすみません」
・「可愛いので声をかけました」
・「連絡先を教えてほしい」

■現場付近の施設
・松本駅［ＪＲ・松本電鉄］、西松本駅［松本電鉄］、鎌田小学校、筑摩小学校、松本秀峰中等教育学校など

© 日本不審者情報センター合同会社

不審者情報 防犯情報 長野県不審者情報 長野県防犯情報 長野県

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。

関連するトピック

長野県不審者情報