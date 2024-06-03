長野県警によると、５月３０日午後５時ごろ、松本市深志の飲食店で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０代、頭髪横分け、白色ワイシャツ、灰色スラックス）
■実行者の言動や状況
・女子生徒に声をかけた。
・「ちょっとすみません」
・「可愛いので声をかけました」
・「連絡先を教えてほしい」
■現場付近の施設
・松本駅［ＪＲ・松本電鉄］、西松本駅［松本電鉄］、鎌田小学校、筑摩小学校、松本秀峰中等教育学校など
長野県警によると、５月３０日午後５時ごろ、松本市深志の飲食店で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０代、頭髪横分け、白色ワイシャツ、灰色スラックス）
■実行者の言動や状況
・女子生徒に声をかけた。
・「ちょっとすみません」
・「可愛いので声をかけました」
・「連絡先を教えてほしい」
■現場付近の施設
・松本駅［ＪＲ・松本電鉄］、西松本駅［松本電鉄］、鎌田小学校、筑摩小学校、松本秀峰中等教育学校など
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