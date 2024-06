Shania Twain will Harry Styles beim Glastonbury Festival Tribut zollen.

Die Sängerin wird Ende des Monats bei dem legendären Musikfestival auftreten und plant, den Songtext ihres Hits ‚That Don't Impress Me Much‘ zu ändern. Konkret geht es um die Zeile „So you think you're Brad Pitt“ („Du denkst also, dass du Brad Pitt bist“), in der sie stattdessen den Namen des ‚As It Was‘-Interpreten einbauen will.

Im BBC-Podcast ‚Sidetracked' verrät die Musikerin: „Ich sehe Brad Pitt als eine Art James Dean seiner Generation und ich sehe Harry Styles auch so, in seiner Generation. Er ist wild, aber hübsch. Er hat einen gewissen Charme, und er singt auch gut. ‚Hey, du denkst also, du bist Harry Styles? Was glaubst du, wer du bist?‘ Das sollte ich tun.“

Die 58-jährige Country-Pop-Legende hat für ihren Glastonbury-Moment noch andere große Pläne, obwohl es einige logistische Probleme geben könnte. „Ich denke darüber nach, auf einem Pferd zur Bühne zu reiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf einem Pferd auf der Bühne reiten darf“, plaudert sie aus. „Aber dann muss ich meine Schuhe planen. Ich muss ja irgendwie praktisch sein.“

Shania erinnert sich auch daran, dass sie beinahe ein Duett mit dem verstorbenen Prince gehabt hätte, der ihr Traumduett auf der Worthy Farm gewesen wäre. „Er rief mich einmal an und fragte, ob wir zusammenarbeiten könnten. Wir hatten ein tolles Gespräch am Telefon. Ich hätte alles getan, um mit ihm zu arbeiten, außer dem Gefühl, dass ich in einer Arbeitsumgebung mit ihm nicht ich selbst sein konnte, weil er Fluchen nicht erlaubte“, gesteht sie.