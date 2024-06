Shannen Doherty konnte es nicht fassen, dass ihr Ex gleich mehrere Affären hatte.

Die Schauspielerin enthüllte kürzlich, dass ihr Ex-Mann Kurt Iswarienjo sie jahrelang mit seiner Agentin betrog. Deshalb reichte sie im April 2023 nach zwölf Jahren Ehe die Scheidung ein. Von seiner Untreue habe sie kurz vor ihrer Gehirntumor-Operation erfahren.

In einer neuen Folge ihres ‚Let's Be Clear With Shannen Doherty'-Podcasts äußert sich die ‚Beverly Hills, 90210'-Darstellerin nun zu der bitteren Erfahrung, gleich mehrmals betrogen worden zu sein. „Was ich nicht verstehe und was ich nie begreifen kann, ist, warum jemand denkt, dass er dir als Mensch keinen Respekt schuldet... Ich weiß, dass es für mich persönlich sehr schwer war, herauszufinden, dass jemand, mit dem ich in einer Beziehung war, nicht nur eine Affäre hatte. Es waren viele, viele Affären. Also für mich ist das wie, wow“, offenbart sie.

Inzwischen hat Shannen „jeglichen Respekt“ vor ihrem Ex verloren. „Ich habe jedes Quäntchen Liebe verloren, das ich noch für diese Person übrig hatte... Verachten scheint ein hartes Wort zu sein, aber ich meine es in dem Sinne, dass man jemanden verachtet, wenn man so wenig Respekt vor ihm hat, wie ich ihn dann schließlich entwickelt habe“, erklärt sie.

Die Schauspielerin fügt hinzu: „Wenn du mich nicht vom ersten Tag an respektiert hast, warum solltest du mich dann heiraten? Warum solltest du dich auf eine Beziehung einlassen, wenn du nicht einmal loyal sein konntest, ich glaube, anderthalb Jahre nachdem wir verheiratet waren oder so?“