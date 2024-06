Dakota Fanning hat seit 2005 jedes Jahr ein neues Paar Schuhe von Tom Cruise erhalten.

Die 30-jährige Schauspielerin arbeitete vor 19 Jahren mit dem Hollywood-Star an ‚Krieg der Welten‘ zusammen und sie hat endlich das Geburtstagsgeschenk enthüllt, das er ihr jedes Jahr macht, seit er ihr im Alter von 11 Jahren zum Ende des Films ein Handy gekauft hat.

In der ‚The Kelly Clarkson Show‘ sagte sie: „Ich wurde 11 Jahre alt bei ‚Krieg der Welten‘, als wir zusammenarbeiteten und er mir mein erstes Handy zum Geburtstag schenkte. Es war ein Motorola Razr... Ich hatte niemanden, den ich anrufen konnte, aber ich wollte unbedingt ein Razr. Ich muss viel darüber gesprochen haben, denn das ist es, was er mir gekauft hat. Es ist so eine großartige Erinnerung.“ Und mit dem Geschenkegeben hat Cruise offenbar nicht aufgehört: „Er schickt mir jedes Jahr das Gleiche. Ich liebte Schuhe, als ich klein war, und ich fing an, in wirklich kleine Erwachsenenschuhe zu passen, als ich auf der Pressetour von ‚Krieg der Welten‘ war, also war ich wirklich begeistert von ihnen. Seit diesem Geburtstag schickt er mir immer Schuhe.“

Dakota gab zu, dass sie erwartet hatte, dass der ‚Mission: Impossible‘-Schauspieler aufhören würde, ihr Schuhe zu schicken, wenn sie älter wurde, aber er erinnert sich jedes Jahr an ihren besonderen Tag. Sie sagte kürzlich gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Er schickt mir jedes Jahr etwas. Er gab mir mein erstes Handy, als ich 11 Jahre alt war. Das war mein erstes Geschenk von ihm und seitdem erinnert er sich jedes Jahr daran. Ich dachte immer: Vielleicht hört er auf, wenn ich 18 bin? Oder mit 21 oder was auch immer. Und dann sagte er vor ein paar Jahren, dass er diesen Moment einfach mag, wenn er einmal im Jahr vorbeischaut. Es ist so fürsorglich und ich schätze es wirklich.“