Adele kaufte massenweise Spanx, weil ihre Lieblingsmarke den Verkauf einstellt.

Die 36-jährige Sängerin trägt seit vielen Jahren immer dieselbe Shapewear-Unterhose, um ihre Figur bei öffentlichen Auftritten in Form zu bringen. Als ihre Lieblingsmarke vor einiger Zeit bekannt gab, dass die Produktion dieser bestimmten Spanx-Variante beendet werden soll, begab sich Adele deshalb panisch auf Shoppingtour, um noch schnell möglichst viele ihrer Favoriten zu ergattern. Während eines Auftritts im Rahmen ihrer Las-Vegas-Residenz verriet die Popikone den Zuschauern laut ‚Daily Mail‘-Berichten: „Spanx. Ich vertraue darauf. Ich trage sie seit ich 16 bin, also vertraue ich auf sie. Mein halbes Leben lang. Ich vertraue ihnen mein Leben an. Meine Lieblingsvariante sind die Ganzkörper-Spanx. Ich weiß, dass sie nicht sexy sind. Aber ich möchte mich in meinen Kleidern sicher fühlen. Ich weiß, dass meine geliebten Polster und Dellen so untergebracht sind. Naja, man hat sich dazu entschieden, meine Lieblings-Spanx einzustellen. Deshalb versuchen derzeit alle panisch, das zu kaufen, was noch in den Läden verfügbar ist.“

Die Inhaber des Unternehmens schienen von Adeles Vorliebe für ihr Produkt zu wissen und schickten der Musikerin deshalb eine Reihe der verbliebenden Spanx zu — allerdings eine Größe zu klein. „Ich musste diese Spanx anziehen, die eine Größe zu klein sind. Es war so, als würde ich eine Wurst in die Pelle pressen. Es war so stressig“, berichtete Adele ihrem Publikum amüsiert.