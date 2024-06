Sir Ian McKellen befürchtet, dass jedes Drehbuch oder Schauspielangebot, das er erhält, sein „letzter Job“ sein könnte.

Der ‘Herr der Ringe’-Schauspieler wurde im Mai 85 Jahre alt. Und er denkt so sehr an seine Sterblichkeit, dass er nur noch Arbeiten annimmt, von denen er weiß, dass sie qualitativ hochwertig sind. Er sagte ‘The Times’: "Man ist sich bewusst, dass dieses Leben nicht ewig dauert. Wenn man wissen will, dass man sterblich ist, braucht man nur in sein Adressbuch zu schauen. Und wenn man ein Drehbuch oder ein Angebot bekommt, denkt man: 'Das könnte mein letzter Job sein. Nein, das mache ich nicht.'" Ian spielt aktuell im Londoner West End in ‘Player Kings’, der mehr als dreistündigen Verdichtung von Shakespeares Heinrich IV, Teil I und II, von Regisseur Robert Icke, den hartgesottenen Raconteur Falstaff. Er fügte hinzu: „Wenn Falstaff also mein letzter Job ist, sollte ich es besser richtig machen, oder?“

Und McKellen sagte, er habe gehört, dass es „Aufregung im Tolkien-Land“ gebe, nachdem kürzlich bekannt gegeben wurde, dass ‘Der Herr der Ringe’-Regisseur Peter Jackson (62) einen neuen Film der Reihe mit dem Titel 'The Hunt for Gollum’ produzieren und Andy Serkis (60) Regie führen wird, der im Jahr 2026 in die Kinos kommen soll. Auf die Frage, ob er seine Rolle als Zauberer Gandalf in dem Film wieder spielen könnte, sagte Ian, dass er dank seiner Rolle als Falstaff bereits den langen weißen Bart für die Rolle hat. „Ich habe mich seit Monaten nicht rasiert”, so McKellen.