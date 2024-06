リアーナが9枚目となるニューアルバムに向けて再始動するようだ。2016年の『アンチ』以来新作をリリースしていないリアーナだが、スタジオ作業に戻りここ数年で作った曲を新作に収録するか再検討する予定だという。

『エンターテインメント・トゥナイト』にリアーナはこう話す。「私にとって音楽は新たな発見だと思っている。物事を再発見している。このアルバムに長い間取り組んでいるけど、全てのものを横に置いて、スタジオに戻る準備を始めている。始めるわ。ちょっと時間をちょうだい!」「そう、やり直すの。今ある曲を無下にはしたくないから、戻って、それを新しい耳、新しい見方で聴いて、どれがまだ有効で、自分が愛することができるかを確認するわ」

エイサップ・ロッキーとの間にできた2歳と10か月の息子2人の母親でもあるリアーナ、先日には、ニューヨークで「I'm retired(私は引退した)」と書かれたTシャツを着ている姿が目撃され話題となっていたところだ。

ファンらの心配についてリアーナはこう話している。「リタイアという言葉に反応したのね。『もうアルバムを二度と手に入れられないんだ』なんて人たちがいたけど。その後に続く文を誰も読んでないのね。『This is as dressed up as I get(これが自分ができるおめかし)』ってあるじゃない」

また最近リアーナは、米レコード協会(RIAA)から文字通りダイヤモンド認定されていた2012年のシングル『ダイヤモンズ』について、「私たちが初めて作った場所を覚えている。ロンドンだったわ。そしてツアーでの『ダイヤモンズ』のパフォーマンスも覚えている」「すべての証明と共にパフォーマンスして、誰もが携帯をかざしてね。私の祖母と繋がる曲でもある。これをパフォーマンスする時はいつでも彼女を思い出すの」と振り返っていた。