【14日の献血】天草市役所牛深支所など

Published
2024/06/13 05:00 (JST)

　◇天草市役所牛深支所・牛深商工会・牛深ロータリークラブ（午前9時半～正午・午後1時15分～同3時）

　◇氷川町健康センター（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）

　◇熊本市熊本トヨタ自動車（午前9時半～正午・午後1時15分～同3時半）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「心配です」

　O型「心配です」

　B型「心配です」

　AB型「安心です」

　＝6月6日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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