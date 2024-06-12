◇天草市役所牛深支所・牛深商工会・牛深ロータリークラブ（午前9時半～正午・午後1時15分～同3時）
◇氷川町健康センター（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）
◇熊本市熊本トヨタ自動車（午前9時半～正午・午後1時15分～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「心配です」
B型「心配です」
AB型「安心です」
＝6月6日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇天草市役所牛深支所・牛深商工会・牛深ロータリークラブ（午前9時半～正午・午後1時15分～同3時）
◇氷川町健康センター（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）
◇熊本市熊本トヨタ自動車（午前9時半～正午・午後1時15分～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「心配です」
B型「心配です」
AB型「安心です」
＝6月6日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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