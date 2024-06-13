（福岡）北九州市小倉北区城内付近で声かけ　６月１２日夜

Published
2024/06/13 10:31 (JST)

福岡県警によると、１２日午後９時ごろ、北九州市小倉北区城内付近の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、アジア系外国人風、灰髪、白色カゴ）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に声をかけた。
・「どこの高校、３万円、５万円でどう」

■現場付近の施設
・西小倉駅［ＪＲ］、小倉駅［ＪＲ・北九州高速鉄道］、平和通駅［北九州高速鉄道］、旦過駅［北九州高速鉄道］、北九州市役所など

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