Austin Butler besteht darauf, dass er nichts von den Gerüchten weiß, die ihn mit einer Rolle in der Neuauflage von ‘Fluch der Karibik’ in Verbindung bringen.

Der ‘Elvis’-Darsteller wurde als möglicher Star des neuen Kapitels der Disney-Franchise gehandelt, sagt aber, dass er nichts von dem Gerede weiß - obwohl er ein großer Fan der Filme ist. Austin sagte gegenüber ‘Entertainment Tonight’: "Oh wirklich? Davon habe ich noch nichts gehört, ich habe 'Fluch der Karibik' geliebt. Wer weiß? Ich habe noch nichts davon gehört. Das hat mich nur an meine Kindheit erinnert. In der Grundschule mussten wir diese Plakate mit unserer Lieblingsmusik und unseren Lieblingsschauspielern anfertigen. Und damals - ich glaube, in der dritten oder vierten Klasse - war 'Fluch der Karibik' darauf zu sehen."

Butler gibt zu, dass es schwierig wäre, Johnny Depps Darstellung von Captain Jack Sparrow nachzueifern, wenn er sich eine Rolle in dem Reboot sichern würde. Der 32-jährige Star sagte: "Das ist schwer zu erreichen, weil sie es so gut gemacht haben, ich habe geliebt, was Johnny (Depp) daraus gemacht hat."

Produzent Jerry Bruckheimer verriet letzten Monat, dass zwei 'Fluch der Karibik’-Filme in der Pipeline sind - sowohl das Reboot als auch ein Film, der sich an Frauen richtet und von Margot Robbie gespielt werden soll.