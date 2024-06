Rachel Leviss fühlte „ein bisschen Freude“, als sie Tom Sandoval bei ‚Special Forces‘ leiden sah.

Der 41-jährige Star trat 2023 in der TV-Show auf, in der Teilnehmer ein militärähnliches Training durchlaufen, und Rachel hat nun gestanden, dass sie es genossen hat, Tom dort ein wenig leiden zu sehen.

Die 29-jährige Schönheit, die zuvor eine monatelange Affäre mit Tom hatte, sagte in ihrem Podcast ‚Rachel Goes Rogue‘: „Ich habe das gesehen und hatte ein bisschen Freude daran, ihn schmerzhafte Erfahrungen machen zu sehen.“ Tom wird nun als nächstes in der dritten Staffel von ‚The Traitors‘ mitspielen, und Rachel kann es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen. Sie teilte mit: „Ich habe die letzte Staffel ‚Traitors‘ gesehen und die Dynamik ist interessant. Ich kenne nicht viele der Leute in der Besetzung [Staffel 3], aber ich muss vielleicht einschalten, weil ich das Gefühl habe, dass er ein Meistermanipulator ist. Und es wäre sehr interessant, seine Taktik in einer Situation zu sehen, in der man ermutigt wird, manipulativ zu sein.“

Tom trennte sich 2023 von Ariana Madix, nachdem die Nachricht von seiner Affäre mit Rachel öffentlich wurde. Rachel entschuldigte sich anschließend in den sozialen Medien. Der ehemalige ‚Vanderpump Rules‘-Star sagte damals auf Instagram: „Ich möchte mich für meine Handlungen und meine Entscheidungen entschuldigen, vor allem bei Ariana und bei meinen Freunden und den Fans, die sich so sehr für unsere Beziehungen interessieren. Es gibt keine Entschuldigung. Ich bin kein Opfer und ich muss zu meinen Taten stehen und ich bereue es zutiefst, Ariana verletzt zu haben.“ Tom entschuldigte sich auch öffentlich, nachdem der Skandal ausgebrochen war. Tom, der vor der Trennung neun Jahre lang mit Ariana zusammen war, sagte: „Ich habe Fehler gemacht, ich war egoistisch und habe rücksichtslose Entscheidungen getroffen, die jemanden verletzt haben, den ich liebe. Niemand verdient es, diesen Schmerz so traumatisch und öffentlich zu fühlen."