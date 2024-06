Jake Gyllenhaal liebte es, Peter Sarsgaard als Mitbewohner zu haben.

Der 43-jährige Schauspieler spielt an der Seite von Peter (53) in der TV-Serie ‚Presumed Innocent‘ mit, die auf dem gleichnamigen Roman von 1987 basiert. Jake hat verraten, dass er es genossen habe, während der Dreharbeiten mit seinem Co-Star und Schwager zusammenzuleben. Die beiden kennen sich privat gut, da Peter mit Jakes Schwester Maggie Gyllenhaal verheiratet ist.

Im Gespräch mit ‚Sky News‘ erklärte Jake: „Wir haben einen Großteil davon zusammengelebt. Die meiste Zeit leben wir beide in der gleichen Stadt, aber er ist bei seiner Familie und ich bin in meinem Leben und wir sehen uns. Aber wir leben nicht zusammen, also war es eine ganz besondere Zeit in unseren Leben, dass wir wirklich wie Mitbewohner sein konnten. Es ist keine normale Situation in dieser Hinsicht, aber Mann, ich habe es geschätzt und wir sind uns dadurch so viel näher gekommen.“

Jake liebte es, eine so enge Beziehung zu seinem Co-Star und Schwager zu haben. Der Hollywood-Schauspieler teilte mit: „In unserem Fall, mit meinem Schwager und mir, widmen wir uns wirklich unserer Arbeit und der Schauspielerei und dem Geschichtenerzählen und so, also denke ich, dass wir es auch als Handwerk verstehen, so dass wir Dinge aus unserer Beziehung in Szenen einbringen können, die in einem fiktiven Raum wahr sind, und wir haben großen Spaß dabei.“ Jake hat sogar einige unschätzbare Karrieretipps von Peter erhalten. Er sagte: „Er kam einmal, um mich in einer Show zu sehen, die ich auf der Bühne machte, und seine einzige Anmerkung für mich war, dass in der Stille Kraft liege, und ich erinnere mich so sehr daran, weil ich denke, dass es wahr ist.“