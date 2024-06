Kristin Cavallari hat „nie gelogen“, wenn es um ihre Brustimplantate ging.

Die 37-jährige TV-Darstellerin hat offen über ihre Entscheidung gesprochen, sich einer Bruststraffung zu unterziehen und Implantate einsetzen zu lassen, nachdem sie ihre drei Kinder gestillt hatte. Die Schauspielerin hat nun darauf bestanden, dass sie schlichtweg nicht über ihre Operation gesprochen habe, weil sie nie gefragt worden sei.

Die Enthüllung kam, nachdem sie eine Episode ihres Podcasts ‚Let‘s Be Honest‘ aufgenommen hatte, in dem es um Schönheitsoperationen ging. Kristin teilte einen Clip, in dem sie erklärte: „Ich habe meine Brüste zweimal machen lassen.“ Ein Fan kommentierte das Video: „Ich dachte, sie hat gerade eine Bruststraffung bekommen?“ Und Kristin antwortete: „Ich habe beides nach dem Stillen gemacht. Alle tun so, als hätte ich darüber gelogen, aber ich wurde nie speziell nach Implantaten gefragt. Ich habe vor Jahren in einem Interview gesagt, dass ich ein Lifting hatte (was sich für mich so anfühlte, als würde ich mehr preisgeben, als ich eigentlich müsste), aber ich habe Implantate nie geleugnet, niemals.“

Kristin ist Mutter der Söhne Camden (11) und Jaxon (10) sowie der Tochter Saylor (8) mit ihrem Ex-Mann Jay Cutler. In einer früheren Folge ihres Podcasts sprach sie offen über ihre Ehe mit Jay – die 2022 geschieden wurde – und enthüllte auch, dass sie damals abgenommen habe, weil sie so unglücklich war. Sie erklärte: „Ich war sehr dünn. Ich werde es für euch ins rechte Licht rücken. Ich bin 1,60 groß. Ich wiege derzeit 51 Kilo. Bei den Dreharbeiten zu ‚Very Cavallari‘ kam ich auf 46 runter und aß die gleiche Menge an Essen wie jetzt. Der Unterschied war, dass ich so unglücklich und so gestresst war.“ Der ehemalige ‚Hills‘-Star – der zuvor behauptete, der Grund für die Trennung sei, dass Jay erwartet habe, dass Kristin eine Hausfrau sei und nicht arbeite – erklärte, dass sie sich jetzt fragt, wie sie es jemals geschafft habe, „so viel um die Ohren“ zu haben. Kristin sagte: „Wenn ich mir Fotos aus dieser Zeit anschaue, denke ich: ‚Heilige.‘ Ich war verdammt dünn. Ich war Haut und Knochen. Ich sah aus wie Sch***. Ich glaube, ich sehe jetzt so viel besser aus. Und Leute, das war nur Stress. Das war eine wirklich unglückliche Ehe, ganz ehrlich. Ich war buchstäblich so unglücklich und hatte viel zu viel um die Ohren.“