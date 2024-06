Taylor Swift löschte mutig ein Feuer in ihrer New Yorker Wohnung.

Gracie Abrams (24), die Freundin der 34-jährigen Popsängerin und ‚Eras Tour‘-Support-Act, hatte keine Ahnung, dass eine Kerze umgefallen war und ein Feuer in der Wohnung der ‚All Too Well‘-Hitmacherin entfacht hatte, sechs Monate vor ihrem Interview mit ‚Billboard‘, das am Dienstag (18. Juni) veröffentlicht wurde. Gracie sagte dem Outlet: „Sie war so eine Legende – ich weiß nicht, wie sie zu dieser Stunde oder in unserem Bundesstaat wusste, was zu tun war. Wir hatten beide wochenlang einen wahnsinnigen Husten von den Feuerlöscherdämpfen.“

Die Freundinnen haben gemeinsam die Kollaboration ‚Us‘ aufgenommen, die am 21. Juni veröffentlicht werden soll. Gracie teilte nicht nur ihre Reaktion auf die Songs auf Taylors neuester LP ‚The Tortured Poets Department‘ mit, sondern verriet auch, dass es Songwriter und Produzent Aaron Dessener war, der im Studio an einem Track tüftelte, der sie dazu inspirierte, gemeinsam einen Track zu machen. Sie sagte: „Etwas ist uns gleichzeitig sehr hart und schnell aufgefallen. Also rannten wir zum Klavier und begannen, diesen Song zu schreiben. Als Kind habe ich über so etwas fantasiert.“

Vor einiger Zeit wurde außerdem enthüllt, dass die ‚Love Story‘-Hitmacherin ihre zahlreichen Auszeichnungen „auf dem Kamin, auf der Toilette“ und sogar „in einem Käfig“ aufbewahre. Die 'Karma'-Sängerin öffnete die Türen zu ihrem Stadthaus für einige ihrer treuen Unterstützer, um zu würdigen, dass sie jahrelang zu ihr standen, und Super-Fan Tyler Conroy stellte fest, dass ihre vielen Auszeichnungen über das ganze Anwesen verstreut waren, anstatt in einem Raum aufbewahrt zu werden. Er sagte der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Taylor hatte das ganze oberste Stockwerk. Alles war braun, es war im alten New Yorker Stil mit einem roten Sofa und einer Ecke. Ihr Vater saß da, als ich dort war, und erzählte mir, dass sie ein paar Wochen zuvor ‚Die Eiskönigin‘ gesehen hatten. Es war so süß. Ich spielte mit ihren Hauskatzen und bemerkte, dass sich dort ein Vogelkäfig mit einem kaputten Grammy-Preis befand. Taylor hatte ihn zerbrochen [nachdem sie ihn bei der Preisverleihung fallen gelassen hatte] und sie wollte ihn pflegen, indem sie ihn in den Käfig legte.“