Goldie Hawn möchte mit ihrer berühmten Familie in einem Film arbeiten, bevor alle "zu alt" werden.

Die 78-jährige Schauspielerin möchte gerne mit ihrem Partner, dem Schauspieler Kurt Russell (73), und ihren Kindern, den Kate (45) und Oliver Hudson (47) - die sie mit ihrem Ex-Mann Bill Hudson (74) hat - und ihrem und Kurts Schauspielersohn Wyatt Russell (37) auf der großen Leinwand auftreten.

Im Podcast 'Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa' sagte sie: "Was ich wirklich gerne machen würde - bevor wir alle zu alt werden - [es] wäre so toll, einen Film zusammen zu machen. Oder nicht? Das wäre so lustig und so verrückt und oh, mein Gott.” Hawn deutete auch an, dass ihre Familie die Stimmen in einem Animationsfilm übernehmen könnten. Sie fügte hinzu: "Wir könnten etwas mit Oliver machen, das ein Zeichentrickfilm ist, also mit anderen Worten, wir würden alle die Stimmen davon sein. Das wäre ein Riesenspaß."

Sollte Hawns Idee verwirklicht werden, wäre es nicht das erste Mal, dass sie an der Seite eines Teils ihrer Familie in einem Film auftritt. In dem 2018 erschienenen Netflix-Film ‘The Christmas Chronicles’ spielte sie neben Kurt und Oliver die Hauptrolle. Kurt schlüpfte in die Rolle des Weihnachtsmanns, während sie die Mrs. Claus und Oliver den Feuerwehrmann Doug Pierce darstellte. Goldie und Kurt haben ihre Rollen auch für den 2020 erscheinenden Nachfolgefilm ‘The Christmas Chronicles 2’ wieder aufgenommen.