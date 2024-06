Beyoncé ist nicht mehr von „Charts und Verkäufen“ motiviert.

Trotz des rekordverdächtigen Erfolgs ihres polarisierenden Country-Albums ‚Cowboy Carter‘ besteht der 42-jährige Superstar darauf, sich nicht mehr von Chartplatzierungen und Auszeichnungen „begeistern“ zu lassen.

In einem seltenen Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie jetzt über die Kritiker des Albums: „Wenn man Barrieren abbaut, ist nicht jeder bereit und offen für eine Veränderung. Aber wenn ich sehe, wie Shaboozey [Cowboy Carter-Kollaborateurin] die Charts aufmischt und all die schönen Country-Sängerinnen zu neuen Höhen fliegen und die Welt inspirieren, dann ist es genau das, was mich motiviert.“ Sie fügte hinzu: „Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der mich Charts und Verkäufe begeisterten und motivierten. Wenn du dich einmal selbst herausgefordert und jedes Gramm deines Lebens, deines Schmerzes, deines Wachstums und deiner Träume in deine Kunst gesteckt hast, ist es unmöglich, zurück zu gehen. Ich bin sehr dankbar und demütig für den außergewöhnlichen Erfolg des neuen Albums.“

Beyoncé besteht darauf, dass es die „Gatekeeper der Musikindustrie“ waren, die sich an einer schwarzen Frau störten, die eine genreübergreifende Country-Platte aufnahm. Sie sagte: „Ich fühle mich geehrt, so vielen Menschen die Wurzeln so vieler Genres vorzustellen. Ich bin so begeistert, dass meine Fans mir vertraut haben. Die Gatekeeper der Musikindustrie sind nicht glücklich über die Idee, Genres zu verbiegen, besonders wenn sie von einem schwarzen Künstler und auch noch von einer Frau kommen.“

Die Grammy-Gewinnerin wurde mit dem Hit ‚Texas Hold ‚Em‘ von der LP die erste schwarze Frau mit einem Nummer-eins-Country-Song in der Billboard-Geschichte. Eine Auszeichnung, die sie noch nicht erhalten hat, ist die Auszeichnung für das Album des Jahres bei den Grammys, obwohl sie die am meisten ausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der prestigeträchtigen Preisverleihung ist.