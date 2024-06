Taika Waititi ist in frühen Gesprächen, um bei ‚James‘ Regie zu führen.

Der 48-jährige Filmemacher könnte eine Adaption des Romans von Percival Everett leiten, die von Steven Spielberg für seine Firma Amblin Partners produziert wird. ‚James‘ ist eine Neuinterpretation von Mark Twains Roman ‚Die Abenteuer des Huckleberry Finn‘ aus dem Jahr 1884, der aus der Perspektive des Sklaven Jim erzählt wird.

In der Inhaltsangabe heißt es: „Als der versklavte Jim mitbekommt, dass er an einen Mann in New Orleans verkauft werden soll, der für immer von seiner Frau und seiner Tochter getrennt ist, beschließt er, sich auf der nahe gelegenen Jackson Island zu verstecken, bis er einen Plan ausarbeiten kann. In der Zwischenzeit hat Huck Finn seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um seinem gewalttätigen Vater zu entkommen, der kürzlich in die Stadt zurückgekehrt ist. So beginnt die gefährliche und transzendente Reise mit dem Floß den Mississippi hinunter zu den schwer fassbaren und allzu oft unzuverlässigen Verheißungen der Freien Staaten und darüber hinaus.“

Everetts Werke wurden bereits zuvor für die große Leinwand adaptiert, nachdem sein Roman ‚Erasure‘ im vergangenen Jahr als ‚American Fiction‘ verfilmt wurde – mit Jeffrey Wright in der Hauptrolle. Der Film bekam einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Taika führte bei zwei Filmen der ‚Thor‘-Reihe Regie, erklärte aber, dass er „kein Interesse“ daran hatte, im Marvel Cinematic Universe (MCU) zu arbeiten, und dies am Ende nur tat, um seine Familie finanziell zu unterstützen. Im ‚Smartless‘-Podcast sagte Taika: „Weißt du was? Ich hatte kein Interesse daran, einen dieser Filme zu machen. Es stand nicht auf meinem Plan für meine Karriere als Autor. Aber ich war arm und hatte gerade ein zweites Kind bekommen, und ich dachte: ‚Weißt du was, das wäre eine großartige Möglichkeit, diese Kinder zu ernähren.‘“