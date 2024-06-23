◇山鹿市役所・山鹿ライオンズクラブ（午前9時半～同11時半・午後0時40分～同4時）
◇熊本市九州記念病院・出水校区献血推進協議会（午前11時半～午後4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「安心です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝6月20日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇山鹿市役所・山鹿ライオンズクラブ（午前9時半～同11時半・午後0時40分～同4時）
◇熊本市九州記念病院・出水校区献血推進協議会（午前11時半～午後4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「安心です」
O型「安心です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝6月20日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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