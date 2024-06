Bill Cobbs ist im Alter von 90 Jahren verstorben.

Der Schauspieler, der am besten für seine Rollen in ‚Nachts im Museum‘, ‚Bodyguard‘ oder ‚Hudsucker – Der große Sprung‘ oder aus Serien wie ‚Die Sopranos‘, ‚The West Wing – Im Zentrum der Macht‘ oder ‚Six Feet Under – Gestorben wird immer‘ bekannt war, verstarb am Dienstag (25. Juni) in seinem Haus in Riverside, Kalifornien.

Cobbs Sprecher und Publizist Chuck Jones bestätigte den Tod des Stars gegenüber TMZ. In einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung schrieb auch Bills Bruder Thomas Cobbs im Namen seiner Familie: „Bill ist friedlich in seinem Haus in Kalifornien verstorben. Als geliebter Partner, großer Bruder, Onkel, Ersatzelternteil, Patenonkel und Freund feierte Bill kürzlich und glücklich seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Lieben. Als Familie tröstet es uns, zu wissen, dass Bill bei seinem Vater im Himmel Frieden und ewige Ruhe gefunden hat. Wir bitten Sie um Ihre Gebete und Ermutigung in dieser Zeit.“

Cobbs wurde am 16. Juni 1934 in Cleveland, Ohio, geboren und hatte mehrere Jobs, bevor er schließlich eine Schauspielkarriere einschlug. Er diente acht Jahre lang in der US Air Force als Radartechniker, bevor er für IBM und als Autoverkäufer arbeitete. Erst 1970, im Alter von 36 Jahren, zog er nach New York, um auf der Bühne und für die Leinwand zu arbeiten. Sein Filmdebüt gab Cobbs 1974 mit einem kurzen Auftritt in dem Krimidrama ‚The Taking of Pelham One Two Three‘. In den 1980er-Jahren arbeitete er kontinuierlich und ergatterte 1992 die auffällige Rolle des Managers von Whitney Houston in dem romantischen Drama ‚Bodyguard‘. 1994 besetzten die Coen-Brüder mit Cobbs die Rolle des Moses in ‚Hudsucker‘, einer zentralen Figur, deren mystische Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, Tim Robbins' Norville Barnes zu Hilfe kommt. 1996 spielte Cobbs einen Jazzpianisten in Tom Hanks‘ ‚That Thing You Do!‘ und 1997 war der Schauspieler in ‚Air Bud‘ der Trainer, der beschloss, einen Basketball spielenden Hund in sein Team aufzunehmen. Cobbs arbeitete bis ins hohe Alter und spielte 2006 die zentrale Rolle des pensionierten Wachmanns Reginald in ‚Nachts im Museum‘. Er kehrte auch 2014 für die Fortsetzung zurück.

Zu den vielen Fans, die Cobbs in den sozialen Medien Tribut zollten, gesellten sich auch einige große Namen, die den Star persönlich kannten. ‚Abbott Elementary‘-Star Sheryl Lee Ralph schrieb: „Emmy-Gewinner, arbeitender Schauspieler und wunderbarer Mensch. Bill Cobbs, wechselte am 25. Juni auf eine höhere Bühne, nachdem er seinen 90. Geburtstag am 16. Juni gefeiert hatte. RIP.“ Cobbs gewann den besagten Emmy im Jahr 2020 in der Kategorie „Outstanding Limited Performance in a Daytime Program“, nachdem er in der Kindersendung Dino Dana aufgetreten war.