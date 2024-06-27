兵庫県警によると、２６日午後５時３０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、頭髪中央分け、身長高め、紺色ポロシャツ）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子学生に後ろから声をかけた。
・「インスタ教えて、ラインでもいい」
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
兵庫県警によると、２６日午後５時３０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、頭髪中央分け、身長高め、紺色ポロシャツ）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子学生に後ろから声をかけた。
・「インスタ教えて、ラインでもいい」
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
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