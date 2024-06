'Die Fantastischen Vier' wird eine Geschichte über Superhelden werden, die in den 1960er Jahren spielt.

Fans von Comic-Filmen gerieten in Aufruhr, als Marvel am Valentinstag ein Poster für den neuen Teil der Franchise veröffentlichte, das die Charaktere in einem zeitgenössischen Haus der 1960er Jahre zeigte.

Einige spekulierten damals darüber, dass der kommende Film ein Kommentar zur amerikanischen Familiendynamik in den 60er Jahren sein würde. Einige der Theorien sind jetzt von Kevin Feige, dem 51-jährigen Marvel Studios-Präsidenten, bestätigt worden, der gegenüber 'The Official Marvel Podcast' erzählte: „'Die Fantastischen Vier' wird ein Historiendrama sein, das in New York City spielt. Allerdings wird es wahrscheinlich nicht das New York City sein, das viele kennen. Wir haben ein weiteres Kunstwerk veröffentlicht, bei dem Johnny Storm durch die Lüfte fliegt und ein 4-Symbol bildet, und in der Ecke dieses Bildes ist eine Stadtlandschaft zu sehen gewesen. Zahlreichen klugen Leuten fiel auf, dass diese Stadtlandschaft nicht genau dem New York ähnelte, das wir kennen, oder dem New York, das in den 60er Jahren in unserer Welt existierte. Das sind clevere Beobachtungen, würde ich sagen.“ 'Die Fantastischen Vier' wird am 25. Juli 2025 in die Kinos kommen und noch in diesem Jahr starten. Matt Shakman, der zuvor für 'WandaVision' hinter der Kamera stand, führt bei dem Projekt die Regie nach einem Drehbuch von Josh Friedman, Jeff Kaplan und Ian Springer.