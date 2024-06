Heidi Klum kauft lieber ein größeres Haus als sich von Dingen zu trennen.

In der neuen Netflix-Dokumentation ‚Kaulitz Kaulitz‘ sehen sich die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz mit einer Masse an Erinnerungsstücken konfrontiert, als sie ihren gemieteten Lagerraum in Los Angeles besichtigen. Während Bill sich schwer damit tut, die zahlreichen Trophäen und anderweitige Stücke aus seiner Karriere in den Müll zu werfen, scheint sein Bruder nur an einem Kuscheltier aus der Kindheit wirklich zu hängen. Toms Ehefrau Heidi ähnelt dagegen offenbar mehr ihrem Schwager, wie sie in der Doku preisgibt. „Ich halte da gar nichts von, dass sie die Sachen wegwerfen wollen“, erklärte die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Macherin. „Ich wäre gerne mitgekommen. Vielleicht wäre da für mich auch noch was drin gewesen. Irgendwas Cooles.“

Seine Partnerin sei eine „Horderin“, erklärt Tom daraufhin im Interview und verrät: „Die zweite Garage, unser ganzer Keller, unser Dachgeschoss ist voll mit Heidis Sachen, weil Heidi nichts wegschmeißen kann.“ Dass sie gerne an allerlei Kram festhält, scheint allerdings kein Streitthema in ihrer Ehe zu sein, denn Heidi hat eine einfache Lösung für ihre Sammelwut. „Ich kauf lieber ein größeres Haus, als dass ich was wegschmeißen muss“, gibt sie amüsiert preis.