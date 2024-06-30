国際的社会奉仕団体のロータリークラブ、ライオンズクラブ、国際ソロプチミストが、7月から新しい年度に入る。山口市と美祢市に拠点を置く各団体（一部除く）の新体制を紹介する。任期はそれぞれ、2024年7月から2025年6月まで。（敬称略）

山口ロータリークラブ

会長=正木圭子▽副会長=河野康志▽直前会長=重見秀和▽会長エレクト・クラブ運営管理=田村博子▽幹事=林宏信▽会計=椙山一生▽監査=小池政弘▽SAA［Sergeant-At-Arms、会場監督］=作間悦次▽職業奉仕=末永久大▽社会奉仕=毛利祥元▽青少年奉仕=大庭典夫▽国際奉仕=田中真樹▽長期計画=香川智弘

山口南ロータリークラブ

会長=渡邉一正▽直前会長・副会長=瀬川和久▽会長予定者・副会長=青木正治▽会員組織=國田博信▽クラブ広報=竹下徹▽クラブ管理運営=片岡貞継▽奉仕プロジェクト=横山詩土▽ロータリー財団=金子順一▽米山記念奨学会=堀北美津子▽幹事=永藤利明▽会計=高橋克行▽SAA=新山晃規

山口県央ロータリークラブ

会長=久光彰▽直前会長=浜本史明▽副会長・クラブ奉仕=岡﨑雄一郎▽幹事=吉松伸之▽職業奉仕・監査=久保紳哉▽社会奉仕=古本武男▽国際奉仕=宇佐川聡▽青少年奉仕=小川由美▽SAA=原田泰蔵▽副SAA=千々松健太郎、仁平直、三好弘大▽会計=杉山誠司▽副幹事=中野光昭▽監査=多田真一郎

美祢ロータリークラブ

会長=中山祥三▽副会長=牛尾哉▽幹事=波佐間敏▽副幹事・SAA=小田茂、竹本伸幸▽クラブ内研修リーダー=伊藤英彦▽戦略=田村繋晴▽会員増強=山口貴嗣▽クラブ管理運営=小松一雄▽公共イメージ=江間恭介▽奉仕プロジェクト=戎屋昭彦▽ロータリー財団=今田千恵美▽会計=且原典男▽監査=藤本一秋

山口ライオンズクラブ

会長=佐伯嘉章▽前会長=宮原大地▽第1副会長=西園尚司▽第2副会長=三谷猛夫▽第3副会長=安田和生▽幹事=有冨淳子▽会計・会員委員長=柴田尊明▽ライオン・テーマー（1年理事）=俵田祐児▽テール・ツイスター=宗像常明▽2年理事=村田正幸▽1年理事=中野太郎

山口西京ライオンズクラブ

会長=木下成哲▽前会長=天艸隆之▽第1副会長=神宮司望▽幹事=石川綾子▽会計=山下鉄太郎▽キャビネット副幹事（2年理事）=山口孝郎▽キャビネットIT（2年理事）=頃安隆司▽2年理事=小林訓二、磯村浩之▽1年理事・会員理事=岡部達也▽1年理事=和泉猛、杉田亜由美▽ライオン・テーマー=白上誠治▽テール・ツイスター=新谷博光

山口中央ライオンズクラブ

会長=山下真一郎▽前会長=平田雅典▽第1副会長=吉冨久悦▽第2副会長=右田善弘▽幹事=藤生宰▽会計=北田有梨絵▽会員理事=松本豊▽2年理事=油利博成、古川悟、森藤武文▽1年理事=間田雅晴、臼渕厚史、渡辺真己子▽ライオン・テーマー=岩谷臣吾▽同副=田中耕二▽テール・ツイスター=松本好弘▽同副=山本充▽キャビネット副幹事=山内知昭

国際ソロプチミスト山口

会長=梅林千夫美▽会長エレクト・理事=吉岡英子▽副会長=蔵重昭子▽セクレタリー=佐藤光恵▽トレジャラー=江崎栄子▽理事=永松京子