Karen Gillan plant, irgendwann wieder nach Schottland zu ziehen.

Die ‘Guardians of the Galaxy’-Darstellerin lebt mit Ehemann Nick Kocher in Kalifornien, wird Inverness aber immer als ihre Heimat betrachten und dorthin zurückkehren, wenn ihr Filmerfolg "vorbei" ist.

Sie sagte dem ‘Times’-Magazin: "Ich fühle mich zu Hause, wenn ich nach Großbritannien zurückkomme. Ich mag es einfach, all die vertrauten Gesichter im Fernsehen zu sehen und das Gefühl zu haben, dass ich nicht aus dem Geschehen heraus bin. Ich fühle mich immer noch wie zu Hause, obwohl so viele Leute, die ich liebe, jetzt dort [in den Staaten] sind. Aber eines Tages wird es vorbei sein und dann komme ich zurück. Alle meine besten Freunde sind immer noch in Inverness, also werde ich mir ein kleines Häuschen in den Highlands kaufen und das für den Rest meines Lebens tun."

Als sie zum ersten Mal in die USA zog, vermisste Karen ihre Eltern so sehr, dass sie sie 2017 kurzerhand zu sich nach Kalifornien holte. "Eines der schwierigsten Dinge am Leben in den USA war, dass wir sie nicht regelmäßig sehen konnten, also dachten wir: 'Warum muss es jetzt anders sein? Wir können uns doch einfach weiterhin sonntags sehen. Das war das Mindeste, was ich für sie tun konnte, nach all den Monologen, die sie im Wohnzimmer durchstehen mussten”, so die Darstellerin.