（神奈川）横浜市神奈川区大野町で声かけ　７月２日夕方

Published
2024/07/03 11:16 (JST)

神奈川県警によると、２日午後４時３０分ごろ、横浜市神奈川区大野町の公園で児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、外国人風、黒髪、身長高め、紺色シャツ、青色自転車）

■実行者の言動や状況
・児童らに声をかけた。

■現場付近の施設
・横浜駅［ＪＲ・東急・京急・相鉄・横浜市交通局・横浜高速鉄道］、神奈川駅［京急］、新高島駅［横浜高速鉄道］、幸ケ谷小学校、横浜市中央卸売市場など

© 日本不審者情報センター合同会社

不審者情報 防犯情報 神奈川県不審者情報 神奈川県防犯情報 神奈川県

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。

関連するトピック

神奈川県不審者情報