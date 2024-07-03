神奈川県警によると、２日午後４時３０分ごろ、横浜市神奈川区大野町の公園で児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、外国人風、黒髪、身長高め、紺色シャツ、青色自転車）
■実行者の言動や状況
・児童らに声をかけた。
■現場付近の施設
・横浜駅［ＪＲ・東急・京急・相鉄・横浜市交通局・横浜高速鉄道］、神奈川駅［京急］、新高島駅［横浜高速鉄道］、幸ケ谷小学校、横浜市中央卸売市場など
神奈川県警によると、２日午後４時３０分ごろ、横浜市神奈川区大野町の公園で児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、外国人風、黒髪、身長高め、紺色シャツ、青色自転車）
■実行者の言動や状況
・児童らに声をかけた。
■現場付近の施設
・横浜駅［ＪＲ・東急・京急・相鉄・横浜市交通局・横浜高速鉄道］、神奈川駅［京急］、新高島駅［横浜高速鉄道］、幸ケ谷小学校、横浜市中央卸売市場など
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