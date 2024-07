Die schwangere Mandy Moore kämpft mit einer „nervtötenden“ Hauterkrankung, während sie auf die Ankunft ihres dritten Kindes wartet.

Die 40-jährige ‚This is Us‘-Schauspielerin, die mit ihrem 38-jährigen Ehemann Taylor Goldsmith die Söhne August (3) und Oscar (19 Monate) hat, hat ihren Fans erzählt, dass sie Melasma hat, nachdem sie im Mai angekündigt hatte, wieder Mutter zu werden.

In einem Instagram-Post, der sie mit einem Hautgerät zeigte, sagte sie: „Schwangerschaftsmelasma ist so nervtötend.“ Das Gerät, das sie auf dem Foto benutzte, war ein Lyma-Laser, der laut seinen Herstellern „unübertroffene Ergebnisse“ bei „Zeichen der Hautalterung, Falten, Rosacea, Pigmentierung, Hautelastizität und Narbenbildung“ liefert. Mandy fügte in ihrem Update über ihren Zustand hinzu: „Ich habe gehört, dass @lymalife helfen kann.“ Experten sagen, dass Melasma eine harmlose Hauterkrankung ist, die braune oder blaugraue Flecken oder Sommersprossen am Körper verursacht, die am häufigsten auf Wangen, Nase, Kinn, Oberlippe und Stirn auftreten. Die Erkrankung ist bei schwangeren Frauen häufig.

Als Mandy im Mai ihre dritte Schwangerschaft auf Instagram bekannt gab, sagte sie in einem gemeinsamen Post mit ihrem Mann: „Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Der dritte in unseren eigenen Big Three kommt bald.“ Mandy bezog sich auf die drei Kinder, die ihre Figur in ‚This is Us‘ hat. Und sie erzählte ‚People‘ kürzlich, dass ihre letzte Schwangerschaft anders sei als ihre beiden vorherigen, da sie „zwei wilde Kleinkinder“ gleichzeitig herumjage.

Mandy hatte zuvor auch offen darüber gesprochen, wie sie an einem Ekzem litt, das so schwerwiegend war, dass sie sich am liebsten das Fleisch abreißen wollte. Sie erzählte ‚Refinery29‘ von ihrer Diagnose im Jahr 2019: „Ich dachte, okay, ich arbeite viel, trage viel Make-up und prothetisches Make-up, vielleicht hat es etwas damit zu tun. Ich dachte, vielleicht habe ich eine Art allergische Reaktion. Aber als die Symptome einfach anhielten, dachte ich, es ist Zeit, zum Dermatologen zu gehen, wo ich diagnostiziert wurde. Ich fing an, rote, sich ablösende Flecken auf meinem Gesicht zu bemerken. Ich bin froh, dass ich in einer Branche arbeite, in der die Dinge abgedeckt werden können, aber das nimmt mir das Unbehagen nicht. Ich habe ständig darüber nachgedacht, während ich vor der Kamera stand. Ich wollte mir das Gesicht abreißen. Es juckte so sehr.“