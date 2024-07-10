（兵庫）神戸市中央区加納町４丁目で盗撮　７月９日夜

Published
2024/07/10 12:31 (JST)

兵庫県警によると、９日午後９時５０分ごろ、神戸市中央区加納町４丁目の駅で女子高校生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～４０歳、白色Ｔシャツ、黒色帽子）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒を後ろからスマートフォンで撮影した。

■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など

© 日本不審者情報センター合同会社

不審者情報 防犯情報 兵庫県不審者情報 兵庫県防犯情報 兵庫県

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。

関連するトピック

兵庫県不審者情報