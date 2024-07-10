兵庫県警によると、９日午後９時５０分ごろ、神戸市中央区加納町４丁目の駅で女子高校生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～４０歳、白色Ｔシャツ、黒色帽子）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒を後ろからスマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
兵庫県警によると、９日午後９時５０分ごろ、神戸市中央区加納町４丁目の駅で女子高校生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～４０歳、白色Ｔシャツ、黒色帽子）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒を後ろからスマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
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