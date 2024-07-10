（北海道）札幌市厚別区大谷地東５丁目付近で不審な接触　７月８日夕方

Published
2024/07/10 13:28 (JST)

北海道警によると、８日午後４時５０分ごろ、札幌市厚別区大谷地東５丁目付近の路上で女子児童への不審な接触が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、耳が大きめ、小太り、黒色Ｔシャツ）

■実行者の言動や状況
・下校途中の女児の肩を軽く叩き、声をかけた。
・「お菓子あげるから、こっちにおいで」

■現場付近の施設
・大谷地駅［札幌市交通局］、ひばりが丘駅［札幌市交通局］、大谷地東小学校、厚別南中学校、北星学園大学など

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