夏の高校野球千葉大会２回戦、７月１２日は２２試合が予定されていましたが、雨天のため７試合が１３日に行われることになりました。
さほどの猛暑にはならなかったものの、朝から雨が降ったり止んだりの天候。球場のグラウンドコンディションが気になるところ。一部の会場では第一試合が予定よりも大幅に早く８時４０分頃に始まるなど、雨天に備えた対策が取られていました。
千葉大会７月１２日２回戦２２試合の結果
県総合ＳＣ
銚子商業 ８－９ 千葉明徳
一宮商業 ０－５ 志学館（雨天のため継続試合7/13）
市立柏 多古（雨天中止）
青葉の森
八千代東 １２－５ 市川工業
市原緑 ０－１５ 市立銚子
船橋市民
佐倉 ２－５ 千葉学芸
わせがく ０－１３ 西武大千葉
第一カッター
我孫子二階堂 ４－５ 千葉敬愛
実籾 ０－１８ 千葉経大附
浦安
市川昴 １－７ 野田中央
成田 ３０－２ 柏の葉
柏の葉
秀明八千代 ３－１３ 中央学院
市立船橋 浦安（雨天中止）
芝浦工大柏 二松学舎柏（雨天中止）
成田大谷津
四街道・成田西陵・八街 ０－１２ 渋谷幕張
佐原 ２－６ 船橋
長生の森
冨里 ２－１０ 千葉南
横芝敬愛 ５－３ 昭和秀英（継続試合１３日へ）
ゼットエー
袖ヶ浦 ２－１２ 千葉商大付
安房 １－２ 松戸馬橋（継続試合１３日へ）
袖ケ浦
東邦大東邦 ８－４ 君津
東海大浦安 ４－０ 姉崎（継続試合１３日へ）