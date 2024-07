Shannen Doherty ist im Alter von 53 Jahren verstorben.

Die Schauspielerin, die am besten für ihre Rollen in den Originalversionen von 'Beverly Hills: 92010' und 'Charmed - Zauberhafte Hexen' bekannt ist, wurde bereits 2020 mit Brustkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Nun ist sie der Krankheit am Samstag (13. Juli) nach langem Kampf erlegen, wie ihre Sprecherin Leslie Sloane bestätigte.

Die Sprecherin sagte gegenüber 'People': "Mit schwerem Herzen bestätige ich hiermit den Tod von Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie jahrelang gegen die Krankheit gekämpft hatte. Sie war Tochter, Schwester, Tante und Freundin und im Tod von ihren Lieben sowie ihrem Hund Bowie umgeben. Die Familie bittet in dieser Zeit um Privatsphäre, damit sie im Ruhe trauern kann."

Die TV-Darstellerin begann ihre Karriere als Kind in den frühen 1980er-Jahren, doch ihr großer Durchbruch gelang ihr, als sie 1988 an der Seite von Winona Ryder in der düsteren Komödie 'Heathers' auftrat. Weltweite Bekanntheit erlangte sie dann mit ihrer Rolle als Brenda Walsh in 'Beverly Hills: 90210' und spielte anschließend in einer Reihe von Fernsehfilmen mit. In späteren Jahren trat Shannen – die Anfang der 1990er-Jahre mit Ashley Hamilton und Anfang der 2000er-Jahre mit Rick Salomon verheiratet war und später den Fotografen Kurt Iswarienko heiratete, von dem sie aber 2023 die Scheidung einreichte – in Reality-Shows auf und nahm an Formaten wie 'Dancing With the Stars' teil.

Bei Shannen wurde erstmals im Jahr 2015 Brustkrebs diagnostiziert und sie befand sich 2017 in Remission, doch drei Jahre später kehrte ihre Krankheit zurück und im Jahr 2023 stellte man fest, dass der Krebs sich auf ihre Knochen und ihr Gehirn ausgebreitet hatte. Der Star unterzog sich Ende letzten Jahres einer Operation, bei der ein Gehirntumor entfernt wurde, den sie Bob getauft hatte. Zu dem Zeitpunkt arbeitete sie unermüdlich daran, ihre motorischen Fähigkeiten wiederzugewinnen, weil sie nicht aufgeben wollte. Im Podcast 'Let's Be Clear with Shannen Doherty' zeichnete sie ihre gesundheitlichen Kämpfe auf und beharrte noch im November 2023 darauf, dass sie mit dem Leben „noch nicht fertig“ sei. Sie sagte: „Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen. Ich bin noch nicht fertig damit, hoffentlich die Dinge zum Besseren zu verändern.“