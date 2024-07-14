◇宇城市JA熊本うき本所（午後2時半～同4時）

◇長洲町役場・長洲有明ライオンズクラブ（午前9時45分～同11時半・午後0時45分～同3時半）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「心配です」

O型「安心です」

B型「安心です」

AB型「安心です」

＝7月11日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ