Metallicas 'Black Album' ist das vierte Album in der Musikgeschichte, das 750 Wochen in den Billboard 200-Albumcharts verbrachte.

Das gleichnamige fünfte Studioalbum der Heavy-Metal-Musikgruppe, das im Jahr 1991 erschien und als 'The Black Album' bekannt wurde, trat in die Fußstapfen von Pink Floyds legendärer 'The Dark Side Of The Moon'-Platte, die 990 Wochen in den Billboard 200-Charts blieb.

Bob Marleys 'Legend', das 843 Wochen in den Billboard 200-Charts verbrachte, und Journeys 'Journey’s Greatest Hits' mit insgesamt 813 Wochen sind dabei die einzigen anderen Platten, die dies geschafft haben. In einem Beitrag auf dem X-Konto der Billboard Charts wird verkündet:„@Metallicas 'Metallica' hat jetzt insgesamt 750 Wochen auf den #Billboard200 verbracht (Platz 178 in dieser Woche). Es ist das vierte Album in der Musikgeschichte, das diesen Meilenstein erreichen konnte, nach @pinkfloyds 'The Dark Side of the Moon' (insgesamt 990 Wochen), @bobmarleys 'Legend' (843) und @JourneyOfficials 'Journey‘s Greatest Hits' (813).“ Metallicas 'Black Album' brachte ihre fünf Singles 'Enter Sandman', 'The Unforgiven','Nothing Else Matters', 'Wherever I May Roam' und 'Sad But True', hervor. Die Platte war zudem 2019 das vierte Album, das den besonderen Meilenstein von 550 Wochen in den Billboard 200-Charts erreichen konnte. Im Mai hatte James Hetfield zuvor verraten, dass er damit beschäftigt gewesen sei, neue Musik zu machen, wobei er von Sir Elton John inspiriert worden sei.