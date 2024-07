Justin Long hat ins Bett gemacht, während seine Frau Kate Bosworth neben ihm schlief.

Der 46-jährige Schauspieler zog sich eine Lebensmittelvergiftung zu, als er mit der Wohltätigkeitsorganisation „Smile Train“ in Mexiko-Stadt unterwegs war. Er konnte seinen Darm nicht unter Kontrolle halten und kam schließlich an einen Punkt, an dem er sich „all diesen Ängsten stellen“ und sich nicht mehr schämen musste.

Im Podcast ‘PIE with Kurt Sutter and Katey Sagal’ erinnerte er sich: „Ich war an eine Infusion angeschlossen, und sie musste mir mit dem Ding ins Bad folgen, also musste ich einfach - es war wie in 'Dumm und Dümmer’. Ich habe mich einfach nur komisch entladen und irgendwann in der Nacht bin ich aufgewacht, und es gibt keinen anderen Weg, das zu sagen. Ich kann nicht drum herum tanzen. Ich hatte das Bett vollgeschissen. Ich hatte das Bett versaut, und sie lag im Bett. Und ich musste mich all diesen Ängsten stellen, und am Ende habe ich nicht einmal mehr darüber nachgedacht.“

Kate sei so freundlich und verständnisvoll gewesen, dass er die 41-jährige Schauspielerin - die er im Mai 2023 nach einem Jahr Beziehung heiratete - noch mehr liebte. Er sagte: „Sie hat nicht geurteilt, mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich komisch oder schlecht bin, und ich fühlte mich einfach so glücklich. […] Ich dachte daran, wie sehr ich sie liebte. Ich dachte: 'Ich liebe diese Person einfach, ich bin ihr so dankbar.'"